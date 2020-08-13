Kulüplerin bankalara esir olmasına ve meta olarak alınıp satılmasına olanak sağlayan "Kölelik Anlaşması"yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

• Kasımpaşa ve Göztepe gibi borcu olmayan; hatta karda olan kulüpler için dahi uygulanan "Sen de tıpkı kölelik anlaşmasını imzalayan kulüpler gibi gelirlerinin anca 3'de 1'ini kullanabilirsin" saçmalığı değişecek. Bu konuda "limit kurulu" denen 'mali engizisyon kurulu' da uygulayıcı Nihat Özdemir de kulüpler de durumun saçmalığının farkına vardı.

• F.Bahçe eski yöneticisi Önder Fırat; Bodrum Yalıkavak'ta dostlarıyla beraberken Nihat Özdemir ile konuştuğunu, Özdemir'in kendisine "Ali, ya o anlaşmaya imza atar ya da oyuncularının hiçbirine lisans çıkartmam. Bu konuda asla geri adım atmam" dediğini söyledi.

• Bugüne kadar "Ya engizisyon ya ölüm" diyen Özdemir; önce bir yandaş medyasına "Ben olsam imzalarım" dedi ki imzalamazdı. Bu kölelik anlaşmasını hiçbir akıllı iş adamı imzalamaz. Ertesi gün Akşam gazetesine "İstediği banka ile imzalasın" diyerek "Engizisyon dışında da alternatif var" dedi.

Şimdi; Ali Koç'un önünde 5 yol var:

1- Mevcut haliyle 'kölelik sözleşmesi'ne imza atar. F.Bahçe'yi sisteme; kendi mal varlığının bir kısmını bankalara hediye eder. Bunca desteğe, bunca camia ayaklanmasına ihanet eder.

2- Mevcut haliyle sözleşmeden ana para ödemeleri limitten düşer, 250 milyon liralık 5 yıllık vadeli haline imza atar. Ana para ödemesi düşeceğinden sadece limit, aşağı yukarı 450 milyon lira seviyelerine çıkar. Gün kurtarılır ama 5 yıl sonra sıkıntı yaşanır.

3- "Engizisyon kurulu"nun hazırladığı sözleşme 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeye uzar, faizler düşer o zaman imza atar.

4- İmza atmaz, limit de açılmaz kavga çıkar. Nihat Özdemir de Önder Fırat'a söylediğini yapar. İyice kavga çıkar.

5- Borcu, Yapı Kredi ile yapılandırır. Tüm borcu Yapı Kredi üstlenir. Yapı Kredi Bankası'nın ödediği borçlarla temliklerin büyük bir kısmı açılır. Limit otomatik olarak artar. Yapı Kredi de bu büyük miktarda borç yapılandırması karşılığında F.Bahçe hisselerini alır. Buy Back opsiyonu ile "İleride ödendiğinde hisseleri geri veririm" mantığı oluşur. Ali Koç da istediği kadar başkan kalır.

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Futbolculara 1907 liralık sözleşmeler yapılabilir, ama mevcut kontratların 64 milyon Euro'dan 18'e düşmesi zaten söz konusu olmadığından bu ihtimal konuşulamaz.

Alper Pirşen'in "B planımız var" dediği şeyler bunlardan biri değilse ne olduğunu çok merak ediyorum.

NOT: Bundan önceki yazımda Ali Koç'un bu mücadelesi esnasında Aziz Yıldırım'ın suskunluğunu eleştirmiştim. Ancak hem arşiv araştırmam hem de bir iki görüşme sonunda gördüm ki Aziz Bey'in eski borçlar üzerindeki şahsi kefaletleri sürüyor. Kendisi F.Bahçe için attığı imzaların sorumluluğunu taşımaya devam ediyor.