Serdar Ali Çelikler, Türkiye - Rusya maçını yorumladı

Maç başladı evimizde ağırladığımız Rusya'nın yarı sahasına geçemedik. Evet; maça başladık ve tam 10 dakika rakip alanda topla buluşamadık. Bu dakikalar içinde 2 iyi pozisyon bulan Rusya, 11. dakikada öne geçti. Ardından bir iki cılız atakla rakip alanda görülsek de maçın tek hakimi Rusya..

Sonra uluslararası arenada yükselen bir hakem olan Polonyalı Szymon Marciniak yüzde 49 kırmızı; yüzde 51 kırmızı kart verilebilecek pozisyonda Rus stoper Semenov'u oyundan attı. Bence bariz gol şansı olarak değerlendirilebilecek pozisyon olması için faul yapılan Cenk'in topa tam sahip olması gerekirdi. Neyse ki Marciniak bizden yana karar verdi.

2 dakika sonra Caner'in ortasında Kenan Karaman ile golü bulunca oyunun ağırlığı bize döndü. Pozisyonlar bulmaya başladık. Cengiz kalitesiyle skoru getirdi. Oyunumuz iyi değildi. Oyuncularımız bireysel doğaçlama yetenekleriyle 10 dakikalık parlamalarıyla skoru getirmişlerdi. Oyun namına ne varsa Rusya'daydı. Nitekim 2. yarının başında Ruslara beraberlik fırsatını Mert'in kurtarışı vermedi. "Oyun Ruslarda. Böyle giderse gol yeriz" derken yine bireysel kalite ile Ozan topu getirdi Marciniak 'penaltı' dedi.

Cenk ile 3-1 yaptık. Normal şartlar altında 24. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan bir takım 52'de 3-1 geri düşmüşse maç aslen bitmiş olmalıdır. Hocamız Şenol Güneş oyuna konsantre olsa oyuna Yusuf - İrfan gibi isimleri alıp pas oyununa döner, oyunu soğutur ve gel git bir maç oynanmasına müsaade etmezdi. Ama Şenol Güneş konsantre değil. 2020 yılında resmi maçlarda bir tek Andorra'yı yenebilmiştik. Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetimizi alabildik. Ama oyunumuz geri gidiyor. Uluslar Ligi B klasmanından küme düşme ihtimalimiz kalmadı. Ama kaliteli oyunculardan kurulu takımımız bu kalitenin altında yönetiliyor. Aslında böyle değildi. Şenol Güneş 2019'da gayet iyiydi. 2020'de konsantresi mi azaldı tam anlayamadım. 2021'de çok daha konsantre bir Güneş görme dileğimizle...

92'den beri yenemediğimiz bir ekibi yenebilmemiz elbette güzel. Ama bu galibiyetten çok ciddi dersler çıkarmamız da şart.