Serdar Ali Çelikler: "Ülke puanı hatırına..."

Trabzonspor ve Galatasaray'ın Avrupa eleme maçlarının ilk ayağından sonra bu köşede bir yazı yazmış ve "Türk Teknik Adamları Tartışmalıyız" başlıklı bir yazı yazmıştım. Dileyenler yeniden okuyabilir O yazının en sonunda aşağıdaki paragraf vardı. Yeniden tekrarlamakta fayda var.

Her iki temsilcimiz de bu turu deplasmanda geçebilecek kaliteli kadrolara sahipler. Ama Avrupa'da fazla ilerleyemeyeceklerini göreceğiz. Ne bu kafayla ne bu taktik bilgisi eksik teknik ekiplerle ne fizik güç namına çok gerideki takımlarımızla ne de bu goy goycu medya ile ilerleyemeyiz zaten.

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Trabzonspor 120 dakika sonundaki penaltılarla, Sivasspor 110. dakikada attığı beraberlik golüyle ve Galatasaray da 65. dakikadan sonraki golleri ile turları geçtiler. Kendilerinden 10 kat daha düşük bütçeli takımları elediler. Söylenecek çok şey var da şimdilik ülke puanı hatırına susalım.