Serdar Ali Çelikler: Yabancı kondisyoner ve iki doğru transfer lazım - Fenerbahçe Haberleri

Serdar Ali Çelikler: Yabancı kondisyoner ve iki doğru transfer lazım - Fenerbahçe Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Pendik lige çıktığında stadın bu olduğu belliydi. Bu kriterler SÜPER Lig'e yakışıyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Pendik'in stadı 2. lig seviyesinde. Ama takımın zihniyeti 3. lig.

• "Zemini sulamayalım ki rakip top çeviremesin.."

• "Kazmalardan mütevellit ön orta sahalarımızın topla alakası olmasın sırf faul yapıp kavga çıkarsın.."

Bu 3. lig tepük mantığına Türk hakemleri de yardımcı olunca düşük tempolu-topun dolaşmadığı kötü bir futbol ortaya çıktı.

• "Rakibimiz bize dokunduğu anda yerde kalalım ki hakem belki faul versin.."

• "2 pas bile yapmayalım, Erencan isimli futbolcudan çok koşucu olan arkadaşımızı rakip savunma arkasına kaçıralım.."