Hafta içi futbol piyasası denetleme ve düzenleme kurulu gibi bir kurul oluşturulacağını ve kulüplerin borçluluğunun yıllar içerisinde bitirileceğini yazmıştım. Bu işin fikir babası olarak oluşturulacak bu kurul ile ilgili kendime de 'gurur' payı çıkarmıştım. Şimdi detaylara geçelim.



Öncelikle kurulun Maliye Bakanlığı-Bankalar Birliği ve Federasyon temsilcilerinden oluşacağını belirtelim. Tamamen profesyonellerden oluşacak bu kurul 2 görev yapacak.



İlk görevi; faiz ve borç yükünü bitirmek.



• Tüm kulüplerin borcu toplam 11 milyon liradan biraz fazla.. Bu borcun çoğu banka ve factoring borçları. Özellikle factoring borçları yüzde 30 seviyelerinde faiz ile alınmış durumda. Kurul, 11 milyon liralık bir havuz oluşturacak (Bankalar Birliği bir konsorsiyum ile bu parayı bulacak) Bu para ile tüm borçlar bir kalemde silinecek.



• Böylece kulüpler farklı farklı banka ve finans kuruluşları yerine sadece kurula borçlu olacak. Yani tek bir borçlu muhatapları olacak.



• Kurul, kulüplerden borcu yüzde 8 faizle ve uzun vadeli (düşünülen 10 yıl) tahsil edecek.



• Böylelikle kulüpler nakit akışlarını düzenleyecek faiz sarmalından kurtulacak ve rahat bir nefes alacak.



• Kurul, alacağına karşılık yayın gelirlerinin bir kısmını temlikleyecek.





Peki borçlar bir kalemde kapatıldı.. Kulüpler yüzde 30 faiz sarmalından kurtuldu ve yüzde 8 faizle uzun vadeli borçlanıp rahatladı. Bu rahatlık yeni borçlanmaların ve yeni faizlerin yolunu açacak mı?

İşte kurulun 2. görevi burada başlıyor.



Bu yapı aynı zamanda UEFA FFP gibi çalışacak. Mesela "Ohh rahatladık. Falcao'yu, Fabregas'ı alalım coşalım. Borcu da bir sonraki yönetim öder nasıl olsa" diyemeyecek. Kurul, kulüplere "senin gelirin bu, giderin bu, yeni borçlanma yapamazsın.. Ancak şu kadar harcarsın" diyecek.

Kurallara uymayan ya da arkadan dolanmaya çalışan olursa devreye TFF girecek. Zaten var olan ama uygulanmayan, açıkçası uygulanması da şu an için mümkün olmayan cezalar (puan silme - lisans vermeme - küme düşürme) uygulanacak. Zaten kurulun oluşturulmasının kabul edildiği toplantı esnasında Yıldırım Demirören, "Bu oluşum yapıldıktan sonra kimse kusura bakmayacak" mesajını net bir biçimde vermiş.



Özetle mali disiplini beceremeyen kulüplerimiz, bu kurul ile birlikte mali bir disipline kavuşacak. Faiz ve korkunç borç yükünden kurtulacak. Daha da mühimi "borcu öteledim rahat rahat açılayım" demelerine engel uygulama da yapılacak. Tek endişem siyasi politik 'delme' çabaları oluşması. Yani yarın bir vekil ya da bakanın "Yaa bizim falanca şehrin takımına biraz daha anlayışlı davranın" deme ihtimali. Bunun olmaması için Cumhurbaşkanı ve zaten işin içinde olan Maliye Bakanlığı'nın bu tip dış müdahalelere kesin set çekmesi şart. Eğer bu tip siyasi-politik dış etkenler olmazsa bu kurul ve onun oluşturacağı politikalar futbol piyasasını 'adam edecek'tir. Benim desteğim tam.

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