Serdar Ali Çelikler yazdı: İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik

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Şampiyonluk için, A sınıfı kaleci, A sınıfı ve gol atabilen bir stoper, B+ bir 8 numara A- ya da A sınıfı bir 10 / 9.5 numara ile B+ ile A sınıfı iki kenar forvet şart. Yerli statüsü için de bekler ve defansif orta alan ile A sınıfı stoperin partneri düşünülebilecek mevkiler. Şu ana kadar alınan oyuncular içinde bir tek Dzeko A- bir oyuncu. Yaşına rağmen iyi transfer. Szymanski de 8 numara oynatılacaksa B+ merkez orta alan mevkisi de dolmuş diyebiliriz. Stopere, 10 ya da 9.5 numara mevkisine ve iki skorer kenar forvete parayı harcamak şart. İsmail Hoca'ya tavsiyem asla "yeter" dememesi. Aksine "Ucuz etin yahnisi olmaz" demesi.