Euro 2020, dünya futboluna yeni bir sistem/formasyon/anlayış sunmadı şu ana kadar. Genelde bu tür turnuvalar dünya futboluna yeni şeyler armağan eder. 82'de İtalya ile Catenaccio; 90'da Almanya ile beklerin hücum katkısı; 94'de Brezilya ile ön libero; 98 ve 2000'de Fransa ile sağlam defans, Zidane ve daha önemlisi golcü kanat forvetleri kullanma; 2004'de Hollanda ile 4-2-3-1; 2006'da Lippi'nin tam 10 farklı oyuncuya gol attırmayı başardığı İtalya ile değişken hücumcular; 2008-12'de İspanyol Tiki-Taka'ları ve Nihayet 2014'te Almanya ile Packing-Impact pasları ile dikey oyun. 2016 Portekiz'i ve 2018 Fransa'sı harika takımlar olmakla beraber çok ciddi değişiklikler hediye etmediler futbola. Bu turnuvada da henüz 'yeni' bir şey görmedik. Her takım (İlk maçımızdaki Türkiye hariç) yüksek konsantre ile gücü ölçüsünde mücadele ediyor. Şu ana kadar taktik farklılık gösteren en etkileyici takım İtalya idi ama biz mi onları o kadar iyi gösterdik onu da göreceğiz.

Turnuvanın şu ana kadarki en büyük yıldızı kesinlikle hakemler. Hemen hepsi mükemmeller. Maçlarda hatalı kararlar vermiyorlar mı elbette veriyorlar. Ama gel gelelim futbol bu kadar tempolu ise tamamen onlar sayesinde.

1- VAR uygulamaları muhteşem. Bu kadar maç oynandı, daha 1 kez gidip ekrana bakan olmadı. Zaten toplamda 4-5 kez VAR hakemi ile diyalog kurdu orta hakem ve hepsinde karar verme süresi ortalama 5 saniye sürdü.

2- Yerde kalan; kendini sahtekarca yere atan futbolcular olmadığı gibi gerçekten yerde kalan oyuncular olduğunda dahi oyunu kesmediler. Oyun en çok Danimarka - Finlandiya maçında durdu (Eriksen ile ilgili değil) onda da Fin oyuncular çok düştüler buna rağmen hakem asla tempoyu düşürmedi.

3- Kesin bir disiplindeler. Bizimkiler gibi "surat asarsak disiplinli zannederler" şeklinde değil. Hakikaten disiplini hissettiriyorlar. Asla polemiğe girmiyor, oyuncuya lüzumsuz uzunlukta açıklama yapmıyor, hemen oyunu başlatarak itirazların önüne geçiyorlar.

4- Asla ve asla eyyam faulü çalmıyorlar. Bizim hakemlerimiz olsa şu turnuvada 3 ya da 4 gol güme gitmişti. Avusturya-Makedonya maçında Pandev'in attığı gol bizde atılsa Ali Palabıyık faul çalmıştı.

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Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Sayın Başkan Allah aşkına futbolu biraz seviyor, biraz iyi olsun istiyorsan MHK Başkanına şu talimatı ver:

• Topu taca atma yalanını bitireceksin.

• Ota köke faul çalmayı bitireceksin.

• Yalandan yerde kalanlara aldırmayacak. Bu şekilde yerde kıvrananlara 3-4 dakika oyuna girmeme cezası verdireceksin.

• Hakemlerin her ama her konuda VAR'a gitmesin. Her ama her konuda ekrana davet edilmesin. Çoğunlukla kulaklıkta çözsünler.

• VAR kararları 4 dakika 17 saniye sürmesin.

• Oyun tempo kazanacak. Buna karşı koymaya çalışan kim olursa olsun ciddiyetle disiplin cezası verdireceksin.

• Kenardan sahaya mütecaviz bir tane teknik direktör görürsen o maçın hem 4. hakemini hem de orta hakemini cezalandıracaksın.

Lütfen lütfen lütfen bunları yaptır. Bu bizim eyyamcı yeteneksizlerin elinde Türk çocukları Türk ligi ve takımlarından soğuyacak. Avrupalı takımları tutacak.

Bari bir kez olsun sadece futbolu düşün ve bu tip uygulamaları hayata geçirt lütfen. Hatta anlamsız/manasız/faydası/gereksiz/hiç bir futbol adamının istemediği yabancı kısıtıyla uğraşacağına yabancı hakem, olmuyorsa yabancı VAR hakemi konusunu gündeme al Nihat Başkan..