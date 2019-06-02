Yaz aylarının ilk konserini Bodrum'da bir gece kulübünde veren Serdar Ortaç 'Aranjörler bir ev parasına şarkı yapıyor' sözünün kendisine ait olmadığını söyledi. 'Ben sadece pahalı olduğunu söyledim, rakam vermedim' diyen Serdar Ortaç bu yüzden konu ile ilgili başlayan tartışmaya dahil olamayacağını söyledi.

BODRUMLU TATİLCİLERİ COŞTURDU

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Bodrum Marina'da bulunan bir kulüpte sahneye çıkan Serdar Ortaç bodrumlu tatilciler coşturdu. Sahnede evlilik ile ilgili espriler yapan Ortaç geceye esprileri ile damga vurdu.

Sahnede kaldığı sürece kendisine eşlik eden dansçı kızlara fazla dokunmayan Ortaç 'Evlenince bazı şeylerden mahrum kalıyorsunuz, mesela kimseye canım cicim diyemiyorsunuz, dansçınız da olsa dans ederken elini falan da tutmanız zor, yakınlaşmak yasak' açıklamasını yaparken evliliğe bakış açısını yorumlamaya çalıştı.