        Serdar Ortaç ile Gamze Karta düet yaptı

        Serdar Ortaç ile Gamze Karta düet yaptı

        Oyuncu Gamze Karta, kariyerinde şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birine imza atıyor. Karta ile Serdar Ortaç, 'İlkbahar' şarkısı için düet yaptı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:46
        Düet yaptılar
        Oyuncu Gamze Karta, kariyerinde şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birine imza atıyor. Karta ile Serdar Ortaç, 'İlkbahar' şarkısı için düet yaptı. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve albüme adını veren çıkış parçası 'Kalp Atışım' ile haftalarca trend listelerinde üst sıralarda yer alan ve 20 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarı yakalayan Gamze Karta, bu kez çıtayı daha da yukarı taşıyor.

        Gamze Karta’nın yeni albümünde Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiği 'İlkbahar' düeti şimdiden yılın en çok konuşulacak çalışmaları arasına girmeye aday. Duygusu yüksek yapısıyla dinleyicileri ilk andan yakalayacak olan şarkı, hem müzik listelerini altüst etmeye hem de aşıkların yeni marşı olmaya hazırlanıyor.

        SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ALBÜM!

        Gamze Karta’nın 'Kalp atışı' albümünde yer alan 'İlkbahar', 'Kalp Atışım', 'Alev Alev', 'Mor Kelebekler', 'Karamel' ve 'Siyah Beyaz' şarkılarının söz ve besteleri Oktay Kaya imzası taşırken, tüm şarkıların klip yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen üstlendi.

        Albümün sürprizlerinden bir diğeri de Gamze Karta ve eşi Mehmet Karta’nın “Siyah Beyaz” şarkısı ile gerçekleştirdiği romantik düet. Sürprizlerle dolu albüm müzikseverlere samimi, duygusal ve enerjik bir yolculuk sunuyor.

        #Serdar Ortaç
        #Gamze Karta
