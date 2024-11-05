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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Külliyen yalan - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Külliyen yalan

        Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın Sarıyer'deki evini satacağı iddia edildi. Ünlü şarkıcı, çıkan haberleri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:55
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        "Külliyen yalan"
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        Serdar Ortaç'ın, İstinye'de bir site içerisinde bulunan villasını 10 milyon dolar (yaklaşık 340 milyon TL) bedel ile satışa çıkardıği ileri sürüldü.

        Ünlü popçu, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı: Şimdi uyandım. Her yerde 'Serdar evini satıyor' haberleri çıkmış. Hepsi külliyen yalan.

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        #Serdar Ortaç
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