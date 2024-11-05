Serdar Ortaç: Külliyen yalan

Serdar Ortaç'ın, İstinye'de bir site içerisinde bulunan villasını 10 milyon dolar (yaklaşık 340 milyon TL) bedel ile satışa çıkardıği ileri sürüldü.

Ünlü popçu, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı: Şimdi uyandım. Her yerde 'Serdar evini satıyor' haberleri çıkmış. Hepsi külliyen yalan.