Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şok sözler
Serdar Ortaç'ın 4 yıl önce boşandığı eşi Chloe Loughnan'a kini bitip bilmek bilmiyor. Ortaç, her fırsatta Loughnan'ı kötüler nitelikte açıklamalar yapıyor. Bu kez eski eşi üzerinden kadınlara da erkeklere de sözlü saldırıda bulundu. Serdar Ortaç'ın açıklamaları büyük tepki çekti
Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşandı. Ortaç, boşandıktan sonra eski eşi hakkında her fırsatta zaman zaman skandal ifadelerin içerdiği açıklamalarda bulundu.
Serdar Ortaç, o açıklamalarına bir yenisi daha sosyal medya üzerinden ekledi. Ortaç, Chloe Loughnan'ın üzerinden kadınlar ve erkeklere de sözlü saldırıda bulunduğu açıklamaları cinsiyetçi bulunurken bir hayli tepki çekti.
Serdar Ortaç'ın tepki çeken ifadeleri şöyle: Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara... Ayıp, yazık erkeklere. Ben verdim eski karıma tüm ipleri. Ne oldu? İki tane göğsü var diye... Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz. Erkekler, eli nefsinde herifler, yazıklar olsun size. İki kız gördü mü kafayı yiyen herifler. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva var. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile. Sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın.
HACİZ GÖNDERMİŞTİ
Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Serdar Ortaç, 2021'de haciz kararıyla karşılaşmıştı. Ortaç, Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz gönderdiğini söylemişti.