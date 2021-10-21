Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa mı etti?

Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, gün itibariyle görevinden istifa etti. Günün hakkında arama yapılan isimlerinin başında gelen Serdar Tatlı ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Serdar Tatlı'nın hayat hikayesi...

Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa mı etti?

Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Eski Türk futbol hakemiydi şimdi mesleği MHK başkanlığıdır. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına atandı.

Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Doğum tarihi: 24 Ocak 1966 (54 yaşında)
Doğum yeri: Şanlıurfa, Türkiye
Mesleği: Memur

SERDAR TATLI YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Yıl Turnuva Görevi
1992-1996
1994-1996
1996-2006
1997-2006		 2. Lig
1. Lig
Türkiye Kupası
Süper Lig		 Hakem
Hakem
Hakem
Hakem

SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. Son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun kaç yaşında? Esra Hankulu davasından flaş Ümitcan Uygun kararı
BİYOGRAFİ Ümitcan Uygun kimdir?
Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında, kiminle evli? İşte Pınar Dilşeker son hali
BİYOGRAFİ Pınar Dilşeker kimdir?
Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir? Turgut Alp'i kim oynuyor? Turgut Alp nasıl öldü?
BİYOGRAFİ Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir?
Elit İşcan'a Hamlet afişinde örtü! Elit İşcan kimdir? Elit İşcan kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri
BİYOGRAFİ Hamlet afişinde üzeri örtülen Elit İşcan kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Songül Karlı kimdir?
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak, belli oldu mu?
BİYOGRAFİ Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayatı
BİYOGRAFİ Erkan Özerman kimdir?
"Bilge Kral" vefatının 18. yılında anılıyor... Aliya İzetbegoviç kimdir? İşte hayatı
BİYOGRAFİ "Bilge Kral" vefatının 18. yılında anılıyor...
Emin Kar kimdir? Emin Kar kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte merak edilenler...
BİYOGRAFİ Emin Kar kimdir?
Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi Ali Şansalan hakkında
BİYOGRAFİ Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.