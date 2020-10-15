SHOW TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü dün akşam başladı. Merakla beklenen dizinin ilk bölümünde izleyenleri ekrana kilitledi. Peki Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref sözü ilk bölümde neler oldu? Şeref sözü 1. bölüm izle...

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref Sözü 1. Bölümünde, Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider!

Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM FULL İZLE

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ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şeref Sözü dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.