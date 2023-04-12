4. KEZ EVLENMİŞTİ



Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı.



Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi.