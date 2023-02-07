Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'nın acı günü

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem sonrası yardım isteyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı.

"BİNADA KAPILAR SIKIŞMIŞ ÇIKAMIYORLAR" Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı... Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ANNEMİN DURUMU KÖTÜ" DEMİŞTİ Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarılmıştı. Tohma, "Ailem kurtarıldı. Babam iyi, annemin durumu kötü" demişti.

Mustafa Rahman Tohma'nın annesi ve babası "ANNESİNİ KAYBETTİK" Kısa bir süre sonra ise acı haber geldi. Seren Serengil, "Canım meleğim, Tohma'mın biricik annesini kaybettik. Hatay depreminde evleri çökmüş, göçük altında kalmışlardı. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı. Tarifsiz üzgünüm. Allah başta hayat arkadaşım Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin, acım sonsuz. Allah Tohma'ma ailesine ve herkese sabır versin" dedi. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'nın annesi