Seren Serengil sağlık durumu nasıl, ne ameliyatı oldu?

90'lı yılların popüler popçularından Seren Serengil bir süredir Söylemezsem Olmaz adlı magazin programıyla ekrana çıkıyordu. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in ameliyattan sonra sağlık durumunun nasıl olduğu hayranları tarafından araştırılıyor.

SEREN SERENGİL NE AMELİYATI OLDU?

Dumping Sendromu ile mücadele eden ve kısa süre önce 43.5 kiloya kadar düşen Sere Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış." demişti.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti.