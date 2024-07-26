Serenay Sarıkaya ile Mert Demir birlikte oturmaya hazırlanıyor
Hisarüstü'nde bir evden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birlikte oturmaya hazırlanıyor
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Hisarüstü'ndeki bir evden çıkarken görüntülendi.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikte yaşamak için ev baktıkları öğrenildi.
Öte yandan Mert Demirin Harbiye konserinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan annesi Gülgün Demir; "İkisi birbiriyle mutlu, bana söz düşmez. Mert 18 yaşında bir çocuk değil, 30 yaşında kendi kararlarını verecek yaşta. Bana evliliği sormayın, onlar ikisi nasıl isterse öyle olur. Siz bu soruları bana değil, onlara sorun. Şu an gayet iyiler, birlikteler. Ben onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar" ifadelerini kullanmıştı.