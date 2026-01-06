Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Paris'ten döndü

Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, İstanbul'a döndü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir, yaşadıkları yorgunluğu dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, sadece; "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" demekle yetindi.