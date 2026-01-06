Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Paris'ten döndü

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Paris'ten döndü

        Paris tatillerini noktalayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan ikilinin bitkin halleri dikkat çekti. Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuğun uzadığını belirten Sarıkaya ile Demir, basın mensuplarına oldukça yorgun olduklarını ifade etti

        Giriş: 06.01.2026 - 08:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 08:11
        Yorgun âşıklar
        Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, İstanbul'a döndü.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir, yaşadıkları yorgunluğu dile getirdi.

        Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, sadece; "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" demekle yetindi.

        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu

        Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye başvurmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Hüseyin Kaya (21), Ankara'da Prof. Dr. Ahmet Demir'in lenfoma teşhisi sonrası uyguladığı tedaviyle sağlığına kavuştu. Kanseri atlattıktan sonra evlenen Kaya'nın nikah şahitliğini de kendisini iyileştiren doktoru Prof. Dr. Ahmet Demir yaptı.

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
