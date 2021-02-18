"EVET, AYRILDIK"

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin, "Ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği "Evet" cevabıyla ortaya çıkmıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp’in, "Sen Miydin Sevgilimi Çalan?" şarkısını söylemişti.

Yılmaz, düeti, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok" notuyla paylaşmıştı.

Oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Yılmaz'ın, "Küsmedik ki barışalım" sözlerinin ardından Sarıkaya da, "Barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri... Bir like'tan (beğeni) buraya gelmesin mevzu... Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" demişti.