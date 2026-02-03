Serenay Sarıkaya'nın bacak pozu dikkat çekti

Yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya, Anna Vissi, Despina Vandi ve Antonis Remos'un konserlerinden ve kulisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, bu fotoğraflara; "Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya - Anna Vissi

REKLAM

Ancak paylaşımlar arasında yer alan bir fotoğraf, diğer fotoğrafların önüne geçti. Serenay Sarıkaya'nın bacaklarını ön plana çıkardığı ve doğal haliyle paylaştığı fotoğrafta, bacaklarındaki sarı tüylerin belirgin olması sosyal medyada dikkat çekti.