        Serenay Sarıkaya'nın bacak pozu dikkat çekti - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'nın bacak pozu dikkat çekti

        Ocak ayına ait bir paylaşım derlemesi yapan Serenay Sarıkaya, bacak pozuyla dikkat çekti

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 20:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:01
        Bacak pozu dikkat çekti
        Yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

        Serenay Sarıkaya, Anna Vissi, Despina Vandi ve Antonis Remos'un konserlerinden ve kulisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, bu fotoğraflara; "Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim" notunu düştü.

        Serenay Sarıkaya - Anna Vissi
        Serenay Sarıkaya - Anna Vissi
        Ancak paylaşımlar arasında yer alan bir fotoğraf, diğer fotoğrafların önüne geçti. Serenay Sarıkaya'nın bacaklarını ön plana çıkardığı ve doğal haliyle paylaştığı fotoğrafta, bacaklarındaki sarı tüylerin belirgin olması sosyal medyada dikkat çekti.

        #serenay sarıkaya
