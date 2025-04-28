Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yemekte buluştu
Geçtiğimiz haftalarda havaalanında öpüşürken görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı
Giriş: 28.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:22
Bir süredir Londra'da bulunan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz haftalarda havaalanında öpüşürken görüntülenmişti.
Romantik anlar yaşayan ikili, böylelikle bir süredir ayrıldıkları yönündeki iddiaları da ortadan kaldırmış oldu.
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez bir restoranda objektiflere yansıdı. İkili, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.
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