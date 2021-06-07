Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’la yeni kontrat için geri sayıma geçti.
NTV Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.
1 YIL DAHA GÖREV YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Sergen Yalçın’ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.
Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.
Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.
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