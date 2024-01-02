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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sergen Yalçın, Antalya'da taraftar ve yönetim tarafından karşılandı - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sergen Yalçın, Antalya'da taraftar ve yönetim tarafından karşılandı

        Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:05
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        Sergen Yalçın, Antalya'da!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

        51 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, tarifeli uçakla kente geldi. Yalçın'ı, Antalya Havalimanı'nda Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

        Sergen Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gitmek üzere havalimanından yönetim ile birlikte ayrıldı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin de katılacağı imza töreni ise Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde saat 14.30'da gerçekleşecek.

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