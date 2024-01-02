Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imzayı attı! Beşiktaş sözleri

Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayan Antalyaspor'da 'çocukluk hayalim' dediği Alman ekibi Borussia Dortmund'dan teklif alarak takımdan ayrılan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine anlaşılan Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalandı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan imza törenine kulüp başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp yöneticileri katıldı.

Sezon sonuna kadar Sergen Yalçın ile beraber olacaklarını kaydeden Boztepe, "Sezon sonundaki gelişmelere göre de süreci takip edeceğiz. Transfer çalışmaları yapıyorduk. Tamamen değişmiş oldu. Hocamıza takımı tanıması için zaman ayırmamız lazım. Hafta sonundan itibaren transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Antalya şehrinin üst sıralarda oynayan bir kulüp olması gerekiyor. Taraftarlarımız daha heyecanlı maçlar izleyeceği için stada geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Başarıyı hedefleyen bir kulüp olmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Başarılı hocalara ihtiyacımız vardı. Süper Lig ve dünyadaki en değerli hocalardan birini aldık. Biraz latifeyle karışık. Bu sene ligimizde şampiyon olacak takımın, üçüncü olacağını söylüyorum her zaman. Bunu da burada tekrar söylüyorum. Bana göre bu sene ligin şampiyonu üçüncü olan takım olacak. İnşallah biz de bu ligde üst sıralarda yerimizi bulup başarılı hedeflerimize doğru Sergen hocamızla beraber emek harcayacağız" dedi.

YALÇIN: İNŞALLAH ÇOK İYİ YERLERE GELİRİZ

Ekip olarak Antalyaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Ekip olarak 1,5 yıldır çalışmıyoruz. Kısmet Antalya'yaymış. Hem başkanımız aradığında çok heyecanlandık. Hem kadro, hem şehir olarak hem de hedefler olarak konuştuğumuzda birbirini tamamlayan bir ikili gördük. O yüzden çok heyecanlı bir şekilde, inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. Antalyaspor ile inşallah çok iyi yerlere geliriz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ BİR AN EVVEL TAKIMI YUKARIYA ÇIKARMAK"

Ligi takip ettiklerini ifade eden Yalçın, "Takımları takip ediyoruz. Oyuncuları biliyoruz. Kolay maçlar olmuyor. Ligde bütün maçlar zor. İçerde de dışarıda da maç kazanmak kolay değil. İyi hazırlanıp iyi başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçımız olduğu için önemli. İyi sonuç alıp yolumuza bakacağız. Hedefimiz bir an evvel takımı yukarıya çıkarmak. İyi bir kadroya sahibiz" diye konuştu.

Transfer düşünülüp düşünülmediği sorusuna Yalçın, "Oyuncuların durumuna bakacağız, transfer yapmamız gerekirse değerlendireceğiz. Yeni geldik, 1-2 maç yapıp değerlendireceğiz" karşılığını verdi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Takımın forvet oyuncularından Adam Buksa'nın daha önce çalıştırdıkları takımlarda takiplerinde olduğunu belirten Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalma gibi bir maddenin olmadığına dikkat çekti. Yalçın, "Böyle bir maddenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek inanarak geldik. Mayısa kadar kontrat yapıyoruz" dedi.

"HEDEF KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Hedeflerinin yukarıya çıkabildikleri kadar çıkmak olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Antrenmana bile çıkmadan hedef koymayı doğru bulmuyorum. Hedef konuşmak için çok erken. Önümüzü biraz görelim. Sonrasında net konuşabiliriz" diye konuştu.

İmzaların ardından başkan Sinan Boztepe ve Sergen Yalçın birlikte poz verdi.

Futbolculuğunun ardından 2008 yılında Beşiktaş alt yapı takımında yardımcı antrenör olarak görev alan Sergen Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı. Sergen Yalçın, Gaziantepspor'u 2 kere çalıştırırken, teknik adamlık kariyerinde 214 maça çıkma başarısı gösterdi. Yalçın, bu maçlarda 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 70 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Sergen Yalçın, teknik direktör olarak en uzun süre görev aldığı Beşiktaş'ta, 1 Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın başında 79 maçta görev alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.