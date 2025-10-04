Habertürk
        Sergen Yalçın: Bizim için üzücü bir final oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Bizim için üzücü bir final oldu!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:46
        Sergen Yalçın: Bizim için üzücü bir final oldu!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

        "BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR FİNAL OLDU"

        RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Kendi oyun planımıza göre başladık. İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılı başlangıçtı. Golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorduk bu dakikalarda. İkinci yarı için ciddi konuşmalar yaptık oyuncularla. Bazen futbolda evdeki hesap çarşıya uymaz. Çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken bizim oyuncuların psikolojisini bozdu. Sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz 1-2 net pozisyon vardı. Kazanabilirdik ama 1-1'le ayrıldık. Üç puan alacağımız maçtan 2 puan kaybederek ayrıldığımız için üzülüyoruz. Bizim için en üzücü şey bu. Rakibe hiç pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maçtı. O yüzden bizim için üzücü bir final oldu. Üç puan almamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık." diye konuştu.

        Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Pozisyonlara giren, oyunu kazanma ihtimali yüksek olan taraf bizdik. Bir hata sonucu, kesinlikle olmaması gereken bir pozisyon. Galatasaray'ın 6 numaralı baskısını biliyoruz. Böyle çok gol attı Galatasaray. Futbol anlık bir oyun. Hatalar olmasa goller olmuyor. Kendi yaptığımız hatadan gol yememiz bizi üzdü. 1-0 önde, ciddi bir atmosfer, zor bir deplasmanda oynuyorsunuz. Oyuncuların psikolojik olarak yaslanması gibi bir planımız yoktu. Böyle bir şey de söylemedik. Eskiden gelen alışkanlık da var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Zamanla çözülmeyecek problem değil bunlar. Kısa bir süre zarfında çözeriz diye düşünüyorum."

        "TÜRKİYE'DEKİ EN ZOR DEPLASMAN"

        Galatasaray deplasmanının Türkiye'nin en zor deplasmanı olduğunu dile getiren Yalçın, "Bazen performanslar düşebiliyor. Geçen maç çok iyi olanların performansı düşebiliyor. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Galatasaray deplasmanı, Türkiye'deki en zor deplasman. Güçlü bir kadroları var. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama bazen futbolda şanssızlık oluyor. Oyunu onlara verdik ama kalemizde gol pozisyonu yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaleci Mert Günok'un sonuca etki etmediğini belirten Sergen Yalçın, "Kalemize bugün top gelmedi. O yüzden Mert'in performansını değerlendirecek bir durum olmadı. Mert, milli takım kalecisi. Uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyor. Çok önemli maçlar oynamış kaleci. Beşiktaş'a da ben aldım. İyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hata yapıyor ama bu oyun zaten hatalar oyunu. Hataları ne kadar minimuma indirirsek bizim için faydası olur. Bu maçta Mert'lik bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın Liverpool'la salı günü, Beşiktaş'ın da Kocaelispor'la pazartesi günü oynadığını hatırlatan Yalçın, iki takımın da yorgun olmasının normal olduğunu söyledi.

        Yalçın, Beşiktaş'ın topa sahip olmakta zorlandığını ifade ederek, "Topun biraz daha fazla bizde kalması gerekiyordu. Topa sahip olmakta ciddi sorun yaşıyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun üstüne. Onu çözmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız sürekli ileri geri koşmak zorunda kalıyor. Biz set oyunu oynamak istiyoruz. Erteleme maçlarını da anlamadım. Neden maçları erteliyoruz? Aynı kadroyla maç oynayamıyoruz bir türlü. Birlikteliği bir türlü sağlayamıyoruz. Biraz zaman lazım. Çözemeyeceğimiz bir sorun değil. Zaman içinde bu sorunları çözeceğimizi düşünüyorum. Milli takım arasına kadar en hafif hasarla atlamayı planlıyorduk." diye konuştu.

        "3 PUANDAN DAHA DEĞERLİ ŞEYLER"

        Yalçın, şubat ayında hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın için Galatasaraylı taraftarların açtığı pankarta teşekkür ederek, "Galatasaray camiasına, taraftarına teşekkür ederim. Rahmetli kardeşim için yapılan pankartı gördüm. Çok duygulandım. Bunlar insan hayatında çok önemli ve 3 puandan, her şeyden daha değerli şeyler." dedi.

