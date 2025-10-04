Sergen Yalçın: Bizim için üzücü bir final oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

"BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR FİNAL OLDU"

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Kendi oyun planımıza göre başladık. İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılı başlangıçtı. Golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorduk bu dakikalarda. İkinci yarı için ciddi konuşmalar yaptık oyuncularla. Bazen futbolda evdeki hesap çarşıya uymaz. Çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken bizim oyuncuların psikolojisini bozdu. Sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz 1-2 net pozisyon vardı. Kazanabilirdik ama 1-1'le ayrıldık. Üç puan alacağımız maçtan 2 puan kaybederek ayrıldığımız için üzülüyoruz. Bizim için en üzücü şey bu. Rakibe hiç pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maçtı. O yüzden bizim için üzücü bir final oldu. Üç puan almamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık." diye konuştu.

Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Pozisyonlara giren, oyunu kazanma ihtimali yüksek olan taraf bizdik. Bir hata sonucu, kesinlikle olmaması gereken bir pozisyon. Galatasaray'ın 6 numaralı baskısını biliyoruz. Böyle çok gol attı Galatasaray. Futbol anlık bir oyun. Hatalar olmasa goller olmuyor. Kendi yaptığımız hatadan gol yememiz bizi üzdü. 1-0 önde, ciddi bir atmosfer, zor bir deplasmanda oynuyorsunuz. Oyuncuların psikolojik olarak yaslanması gibi bir planımız yoktu. Böyle bir şey de söylemedik. Eskiden gelen alışkanlık da var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Zamanla çözülmeyecek problem değil bunlar. Kısa bir süre zarfında çözeriz diye düşünüyorum."