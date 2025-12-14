Habertürk
        Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Kadroda olmak istemedi! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Kadroda olmak istemedi!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

        Giriş: 14.12.2025 - 19:46 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:46
        Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'a konuk olduğu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

        Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur.

        Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta bayağı bir eksiğimiz olacak." dedi.

        "RAFA SILVA KADRODA OLMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Rafa Silva'nın durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullandı.

