Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Kadroda olmak istemedi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'a konuk olduğu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur.