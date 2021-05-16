Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, sözlerini tamamlayamadan tüm Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sırasında mikrofonu alan Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Daha sonra basın toplantısı devam etti.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK KUPAMIZ"

"Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar. Sezonun sonunda o kadar bunaldık ki, otelde otururken bugün saatler geçmiyor. 'Bir an evvel oynayalım bitsin, olacaksak olalım, olmayacaksak olmayalım' dedik. Çok sıkıldık yani. Sonunda Allah bize nasip etti. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Çok söylemiyorum ama 6-7 sakat, oyuna sokacak oyuncu yok, hiçbir hamle yapamıyoruz ama Allah razı olsun, oyuncular çok karakterliler. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Biz hayatımızda ilk defa kupa kazandık. Ekip arkadaşlarımın hepsi müthiş çalıştı. Kimse onları görmüyor, sürekli ben konuşuyorum ama hepsine teşekkür ederim. Murat Şahin her zaman arkamı kollar, yanımda olur. Bütün ekibime teşekkürler. Böyle bir sezonda şampiyonluk... Allah'tan başka ne istesen deseler, başka bir şey istemeyiz herhalde. Biz asla vazgeçmedik. Mücadeleden ve savaştan vazgeçmeyiz. Vazgeçmediğimizi de gösterdik.

"TARİHİN EN ZOR SEZONUYDU"

"Şampiyon olmamın bir tarifi yok. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Tüm camiaya, taraftara... Şampiyonluğu anlatırken, ne demek olduğunu gördük. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın katkıları. Hepsi karakterli, aslan gibi, hiçbir zaman vazgeçmeyen, mücadeleyi hiç bırakmayan bir grup var. Onlara teşekkür ediyorum. Biz onlara ağabeylik yaptık elimizden geldiğince. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Ahmet Nur Çebi çok büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte başkan olup böyle bir yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum. Başkanımız, sıkıntılı süreçlerde bize desteğini her zaman gösterdi. Murat Şahin ile ilk günden beri beraberiz. Çok teşekkür ediyorum ona. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, mutluluk... Tarifi yok! Beşiktaşlılar mutlu olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Gönül isterdi ki onlarla kutlayalım bunu. Herkese teşekkürler."

İŞTE DİĞER AÇIKLAMALAR!

MURAT ŞAHİN:

"Bütün oyuncularımızın ayağına sağlık. Çok fazla konuşamıyorum. Sonuna kadar getirdik ama başardık. İnşallah salı akşamı bir kupa daha alırız."

ATIBA:

"Belki de yaşadığım en güzel şampiyonluk. Bu şampiyonluğu çok bekledik. Bize inanmayanlar oldu ama böyle olması daha da keyifli oldu."

NECİP UYSAL:

"Çok mutluyuz. Bu sezon bunu hak ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi kutlama zamanı."

LJAJIC:

"Çok iyiyim. Çok mutluyum. Bu kupa için çok mutluyum. Muhteşem bir takım olduk Beşiktaş'ta. Harika bir sezon geçirdik."

MENSAH:

"Yıllar önce bu benim hayalimdi. Başardığım için çok mutluyum."

ROSIER:

"Beşiktaş ile şampiyon olmak muhteşem!"

OĞUZHAN:

"Tüm sezonlardan farklı oldu. 3. şampiyonluğum bu Beşiktaş'ta. Rakiplerimize de tebrikler. Biz kendimiz zorlaştırdık işimizi. Şampiyon olmayı bildik."

LARIN:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Ben her zaman şampiyon olmayı istedim Beşiktaş'ta. Bu şu ana kadar hayatımdaki en iyi his!"

RIDVAN YILMAZ:

"Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Çok mutluyum. Beni buraya getiren herkesin ellerinden öpüyorum. Tüm hocalarımdan Allah razı olsun."

GÖKHAN TÖRE:

"İnanılmaz bir mücadeleydi, kıran kırana bir maç geçti. Durmadan hocalarla irtibattaydık skor yeterli mi diye. Yoksa devam, pres yapacaktık. Böyle biterse şampiyon olacağımızı söylediler, bundan dolayı mutluyuz, Allah'a şükür şampiyon olduk."

ERSİN:

"Bunların hepsi hayaldi. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz. Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Pandemi döneminde evde bunları hayal ediyorduk."

RIDVAN YILMAZ:

"Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Çok mutluyum. Beni buraya getiren herkesin ellerinden öpüyorum. Tüm hocalarımdan Allah razı olsun."