Sergen Yalçın'dan tek değişiklik!

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle maça çıktı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü müsabakada formasından uzak kaldı. Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla çalışmayan Rafa Silva da kadroda yer almadı.

ISINMA BÖLÜMÜNDE ANLAMLI MESAJ

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.

EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü. Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti. Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu. LEVENT ERDOĞAN UNUTULMADI Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı. Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi. TÜPRAŞ STADI'NDA DAVETSİZ MİSAFİR Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu. Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi. Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.