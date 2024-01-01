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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sergen Yalçın, ekibi ile birlikte yarın Antalya'ya hareket edecek - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sergen Yalçın, ekibi ile birlikte yarın Antalya'ya gidecek

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevi için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın, ekibi ile birlikte yarın Antalya'ya gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:46
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        Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'da
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        Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibi ile prensipte anlaşma sağlandı. Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

        "HOCA VE EKİBİ YARIN ANTALYA'DA"

        Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak" dedi.

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