Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu. Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

"BUNU TEKNİK DİREKTÖRLÜK OLAYIYLA KARIŞTIRMAYALIM"

Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Normal performansımızın altında oynadık. Geçen hafta da 45 dakika böyleydik. Beşiktaş önde baskıyla başlayınca oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Oyun olarak çok vasat bir maçtı bana göre. Son dakikada beraberliği alabilirdik ama olmadı. Son yaşadığımız olaylar düzenimizi bozdu. Belki bundan sonraki süreçte biraz zorlanacağız ama çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok zor bir durumda göreve başladık, yukarılara da çıktık.

Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Kupalar, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi... İnsanı duygulandırıyor tabii böyle şeyler. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Demek ki oynadığımız dönemde bir iz bırakabilmişiz. Ama bunu teknik direktörlük olayıyla karıştırmayalım. O başka bir şey. Benim için unutulmayacak bir geceydi. Hepsine teşekkürler."