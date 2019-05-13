Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sergen Yalçın, taraftarın ısrarıyla sahaya geri döndü

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı

Sergen Yalçın

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu. Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

"BUNU TEKNİK DİREKTÖRLÜK OLAYIYLA KARIŞTIRMAYALIM"

Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Normal performansımızın altında oynadık. Geçen hafta da 45 dakika böyleydik. Beşiktaş önde baskıyla başlayınca oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Oyun olarak çok vasat bir maçtı bana göre. Son dakikada beraberliği alabilirdik ama olmadı. Son yaşadığımız olaylar düzenimizi bozdu. Belki bundan sonraki süreçte biraz zorlanacağız ama çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok zor bir durumda göreve başladık, yukarılara da çıktık.

Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Kupalar, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi... İnsanı duygulandırıyor tabii böyle şeyler. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Demek ki oynadığımız dönemde bir iz bırakabilmişiz. Ama bunu teknik direktörlük olayıyla karıştırmayalım. O başka bir şey. Benim için unutulmayacak bir geceydi. Hepsine teşekkürler."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vodafone Park’ta hakemlere büyük tepki
FUTBOLAlanya'nın golü iptal edildi, Beşiktaşlılar kızdı!
Fenerbahçe Joaozinho için harekete geçti!
FUTBOLFenerbahçe harekete geçti!
Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLBeşiktaş pes etmedi!
Halis Özkahya için şok iddia!
FUTBOL"Senin ağzını burnunu kırarım!"
Serdar Ali Çelikler yazdı: "Şu 2 finale İngiliz hakem getirin"
FUTBOL"Şu 2 finale İngiliz hakem getirin"
Hamdi Akın, Cem Yılmaz... İşte Fener OL WinWin kampanyasında toplanan rakam! (Fener OL'da ne kadar para toplandı?)
FUTBOLİşte yayında toplanan para!
Cenk Tosun tribünde, oğlu sahada
FUTBOLCenk Tosun tribünde, oğlu sahada
Akhisarspor-Galatasaray maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek
FUTBOLİşte Akhisar-Galatasaray maçının hakemi
Mustafa Cengiz: "Kırmızı kartı gören itiraz etmedi"
FUTBOL"Kırmızı kartı gören itiraz etmedi"
Galatasaray'da hedef belli: 7 günde çifte kupa!
FUTBOLHedef belli: 7 günde çifte kupa!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X