        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hala istedikleri konumda olmadıklarını ama çok çalıştıklarını söyleyerek, "Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz" dedi.

        Giriş: 04.03.2026 - 23:18
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hedefimiz grubu birinci bitirmekti. Bugün itibarıyla ilk hedefimize ulaştık. Türkiye bizim için pozisyonumuza baktığımızda ilk hedefimiz. Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu. Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

        "HALA İSTEDİĞİMİZ KONUMDA DEĞİLİZ"

        Sezon başında lige konsantre olmakta ciddi problemler yaşadıklarının altını çizen Yalçın, "Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık bir camia. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Hala istediğimiz konumda değiliz ama onu sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş’ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Şu anda bunun temellerini atıyoruz" şeklinde konuştu.

