On sezondur İngiltere'de Manchester City'de top koşturan Sergio Agüero, İspanya'ya dönüyor! Avrupa kariyerine Madrid'de Atletico formasıyla başlayan Agüero'nun yeni durağı ise Barcelona olacak! İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona, Manchester City'nin Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi duyulacak. Agüero, bonusların dahil olduğu 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Katalan devi ayrıca Lyon'dan ayrılacağını duyuran Memphis Depay'la da imzaya yakın.

On sezonluk Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli golcü Manchester City ile beş Premier Lig, altı İngiliz Ligi Kupası, bir FA Cup, üç İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.