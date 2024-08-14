Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü kutlaması
Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, evliliklerinde iki yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerine özel paylaşımlarda bulunan çift; "2'nci yılın dibini sıyırdık" ifadelerini kullandı
2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Oyuncu çift, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile yayımladığı fotoğraflara Birkan Keskin'in; "O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha Seveceksin" şiirini not düştü.