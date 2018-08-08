Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Etiler'deki bir mekanda bir araya gelen oyuncular, mekan çıkışı Gürkan Topçu ile objektiflere poz verdi.

Habercilerin sorularına yanıt veren Serkan Çayoğlu, "Tatil güzel geçti. Özge ile İstanbul'a döndük, artık iş zamanı. Şu an gelen projeleri değerlendiriyoruz" dedi.

"AYNI PROJE OLMAZ"

'Kiraz Mevsimi' dizinde birlikte kamera karşısına geçen ikiliden Özge Gürel, "Tekrar aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna, "Aynı proje olmaz. Serkan'la çok güzel bir dizi yaptık. Şu an için uzun bir süre aynı proje de yer almak istemiyoruz. Daha önümüzde çok uzun zaman var. Bir süre sonra belki olabilir" yanıtını verdi.

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