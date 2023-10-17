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        Haberler Magazin Serkan Keskin de kilt giydi

        Serkan Keskin de kilt giydi

        Serkan Keskin de kilt giyen ünlüler arasına katıldı. Keskin, Gülse Birsel, Büşra Pekin ve Meriç Aral ile birlikte gittiği İskoçya'da kiltle poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:48
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        Serkan Keskin de kilt giydi
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        Gülse Birsel, Serkan Keskin, Büşra Pekin ve Meriç Aral, gezi amaçlı olarak İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a gitti. Ülkenin folklorik kıyafetlerini giyen grup, Edinburgh'un tarihi yerlerini gezdi. Keskin kilt giyerek poz verdi. Böylelikle Serkan Keskin de daha önce gidip kilt giyen Cem Yılmaz, Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Sefo'nun arasına katıldı.

        Kilt nedir?

        İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu etekler aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

        Cem Yılmaz'ın ardından kilt akımı
        Cem Yılmaz'ın ardından kilt akımı
        Cem'den kilt pozu
        Cem'den kilt pozu
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        O da kilt giydi
        O da kilt giydi
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        #Serkan Keskin
        #cem yılmaz
        #gülse birsel
        #kilt
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