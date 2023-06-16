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Erkan Kolçak Köstendil de kilt giydi 

Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun İskoçya'da kilt giymeleri bir hayli dikkat çekmişti. Ardından ünlüler arasında kilt akımı başladı

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  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun çifti, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman, İskoçya'ya gitti.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Ülkenin doğal ve tarihi yerlerini gezen ünlü isimler, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Erkan Kolçak Köstendil, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi ihmal etmedi. 
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Kilt ile poz veren Erkan Kolçak Köstendil'in fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    ONLAR DA KİLT GİYMİŞTİ

    Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yıl İskoçya'ya gitmişti.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Tatillerinden kesitleri sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu da kilt giymeleri bir hayli dikkat çekmişti. 
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu, kiltli fotoğrafını "Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyecek miyiz?" notuyla yayımlamıştı.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    'Sefo' lakaplı rapçi Seyfullah Sağır da ekim ayında gittiği İskoçya'da kilt giymişti.
  • Ünlülerden kilt akımı! Erkan Kolçak Köstendil de İskoçya'da kilt giydi - Magazin haberleri

    KİLT NEDİR?

    İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu giysiler, aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

    Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.

    Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock.

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