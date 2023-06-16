KİLT NEDİR?

İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu giysiler, aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock.