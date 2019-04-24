Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Dijital dünyanın En'leri Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini buldu. Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, “Türkiye’nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 7. Dijital Dünyanın Enleri” Ödül Töreni, gerçekleşen defile ile büyük ilgi topladı. Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile, birlik ve beraberlik temasıyla ayakta alkışlandı. Gecede dünyaca ünlü violinist Hanine de harika bir gösteri düzenledi. Dokuz yıldır aralıksız gerçekleştirilen ödül töreni, önceki akşam Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde sahne oldu.
Türkiye’nin en büyül ilk 4 ödülü arasına giren ve 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene 84 farklı kategoride ödül takdiminde bulundu. Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Ödül töreni, magazin yorumcusu Bircan Bali ve ünlü tiyatrocu oyuncusu Mehmet Çepiç’in sunumuyla gerçekleşti.
2018’de Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde çekilen "Bu Gün" klibi ile Türkiye’ye damgasını vuran Azerbaycan’ın Sibel Can’ı Azeri şarkıcı Sabina Selcan da 7.si düzenlenen Dijital Dünya’nın En İyileri ödül törenine özel davetli olarak katıldı. Sempatik şarkıcı Sabina Selcan, bu ödül töreninde ödül alan tüm arkadaşlarına teşekkür ederek başarılar diledi.
ANLAMLI ÖPÜCÜK
Gecede ödül alan şarkıcı Petek Dinçöz’ü eşi Serkan Kodaloğlu, yalnız bırakmadı. Kodaloğlu, ödül alan eşini öperek tebrik etti.
Geceye oğlunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Erhan Nacar da eşi Ebru Nacar ile katıldı. Gecede bir de ödül alan Nacar, gazetecilerin sorularını tanıtladı. Nacar, "Sosyal güvenlikte çığır atladık. Hepiniz biliyorsunuz ki zorlu bir süreç geçirdim. Sevgili eşim, ailem ve benim yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılın En İyi Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak beni seçen herkesten Allah razı olsun. Bu ödülü eşim için alıyorum. Hem işimin başındayım, hem de Çocukları Koruma Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Kötü günler geride kaldı. Artık işimizin başındayız" dedi.
GECEYE ÜNLÜ AKINI
Geceye katılanlar arasında, Egemen-Beyhan Bağış, Bülent Serttaş, Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu, Nadide Sultan, Nursel Köse, Özge Özder, Serkan Güleryüz, Ferman- Hilal Toprak ve Erhan Nacar vardı.
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