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Geceye oğlunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Erhan Nacar da eşi Ebru Nacar ile katıldı. Gecede bir de ödül alan Nacar, gazetecilerin sorularını tanıtladı. Nacar, "Sosyal güvenlikte çığır atladık. Hepiniz biliyorsunuz ki zorlu bir süreç geçirdim. Sevgili eşim, ailem ve benim yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılın En İyi Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak beni seçen herkesten Allah razı olsun. Bu ödülü eşim için alıyorum. Hem işimin başındayım, hem de Çocukları Koruma Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Kötü günler geride kaldı. Artık işimizin başındayız" dedi.