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Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

Sosyal meydanın gündeminde 22 Mayıs İbo Show konukları var. Her hafta saat 20.00'de seyirciyle buluşan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Serkan Nişancı. Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Serkan Nişancı'nın biyografisi gündemde. Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence program İbo Show'un 22 Mayıs konuklarından biri olan Serkan Nişancı kimdir? Özellikle seslendirdiği Ankara türküleri ile popüler olan Serkan Nişancı merak ediliyor. Serkan Nişancı'ya dair merak edilenleri haberimizde derledik...

SERKAN NİŞANCI KİMDİR?

Serkan Nişancı, Ankara türküleriyle ünlenen bir müzisyendir. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara türküleriyle ünlü olan Serkan Nişancı Ankaralı zannedilse de İstanbul doğumludur.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda mekanlarda şarkı söyleyerek başlayan Serkan Nişancı ilk albümünü 2021 yılında çıkarmıştır. Serkan Nişancı'nın kariyerinde en önemli dönemeçlerden biri 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılması olmuştur. Serkan Nişancı O Ses Türkiye yarışmasının ardından eğlence dünyasının aranan yüzlerinden biri olmuştur.

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