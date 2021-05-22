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İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence program İbo Show'un 22 Mayıs konuklarından biri olan Serkan Nişancı kimdir? Özellikle seslendirdiği Ankara türküleri ile popüler olan Serkan Nişancı merak ediliyor. Serkan Nişancı'ya dair merak edilenleri haberimizde derledik...

SERKAN NİŞANCI KİMDİR?

Serkan Nişancı, Ankara türküleriyle ünlenen bir müzisyendir. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara türküleriyle ünlü olan Serkan Nişancı Ankaralı zannedilse de İstanbul doğumludur.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda mekanlarda şarkı söyleyerek başlayan Serkan Nişancı ilk albümünü 2021 yılında çıkarmıştır. Serkan Nişancı'nın kariyerinde en önemli dönemeçlerden biri 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılması olmuştur. Serkan Nişancı O Ses Türkiye yarışmasının ardından eğlence dünyasının aranan yüzlerinden biri olmuştur.