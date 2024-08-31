Serkan Yıldırım'dan altın madalya!

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazandı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve dün elemeleri geçen Serkan Yıldırım, bugün de final de yer aldı.