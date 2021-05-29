Rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Serkay Tütüncü sosyal medyanın gündeminde. Masumiyet dizisine ve özel hayatına dair soruları cevaplandıran Serkay Tütüncü yaptıpğı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Serkay Tütüncü'nün yaşı, memleketi ve hayatı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik...

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı. 2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

SERKAY TÜTÜNCÜ DİZİLERİ

2020 – Bay Yanlış (Ozan Dinçer) (TV dizisi)

2019 – Afili Aşk (Volkan Çekerek) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Gökhan) (TV Dizisi)