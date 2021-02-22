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Serpil Barlas'a veda

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas 64 yaşında hayata veda etti. Barlas'ın cenazesi bugün toprağa verilecek

Serpil Barlas'a son veda! Serpil Barlas kimdir? - Son dakika Magazin haberleri

Serpil Barlas'ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Barlas, Beşiktaş'taki evinde, ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk sanat müziği sanatçısı Aysel İpar'ın kızıydı.

Yeni bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

SERPİL BARLAS HAKKINDA

Serpil Barlas, 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok 'Oldu Olanlar' adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır.

1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar", "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.

Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmıştı.

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