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Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde 2,29 oranında düşüş yaşadı. Değer kaybının ardından Borsa İstanbul'da çeşitli hisselerde devre kesici uygulandı. Yatırımcıların gözü ise "Borsa neden düşüyor?" sorusuna çevrildi. İşte Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...

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HABERTURK.COM / AA
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,42 altında 4.506,24 puandan tamamlamıştı Güne yükselişle başlayan borsada satış seyrinin devam etmesiyle yeniden düşüş yaşandı. Meydana gelen düşüşün ardından yatırımcılar borsanın neden düştüğünü sorgulamaya başladılar.  Peki Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu? İşte borsada yaşanan son gelişmeler...
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

    Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı.
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ!

    Borsa İstanbul, satıcılı seyrine devam ediyor. Açılışın ardından satışlar derinleşti. Şu sıralar BİST yüzde 2,29 oranında düşüşle 4403 puandan işlem görüyor.
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    DEVRE KESİCİ UYGULANDI!

    Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe paralel olarak çeşitli hisselerde devre kesici uygulandı. 
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.
  • SERT DÜŞÜŞ! Borsa neden düşüyor? 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da ne oldu, son durum nedir?

    Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

    Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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