Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Sertab Erener, 2003'te Eurovison Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway That I Can'i bu yılki yarışmanın ikinci yarı finalinde yeniden seslendirdi
Türkiye’yi 2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından 'Everyway That I Can'i yeniden seslendirdi.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, yarışmacılar, iki yarı finalde performans sergiledi. Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde, geçmişte Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı.
Bu özel gecede, Sertab Erener, 'Everyway That I Can' ile salondaki çeşitli ulustan müzikseverleri coşturdu.
KIYAFETİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Yıllar sonra Eurovision Şarkı Yarışması heyecanı yaşayan Sertab Erener, giyeceği kıyafeti takipçileriyle sosyal medyadan paylaştı. 59 yaşındaki Erener'in tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu.
İSRAİL FİNALE KALDI
İsrail ile birlikte Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ükeler oldu.
Eurovision'un finali yarın akşam gerçekleşecek.