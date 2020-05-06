Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında ulaştırma sektörü ve servis esnafı geliyor. Hükümetin borçlarını ertelediği servis esnafı, KDV tevkifatı kolaylığından yararlanamadıklarını, tur şirketlerinin bunu ücretlerinde indirim olarak uyguladığını söylüyor. Esnafın zor durumda olduğunu belirten servisçiler, faizsiz kredi, SSK ve Bağ-Kur primlerinin alınmamasını ya da bunların tamamının eylül ayına bırakılmasını istiyor.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağ, okulların açılıp açılmayacağının belli olmadığını, bir ay açılsa dahi tur şirketlerinin, öğrenci velileri ile mahsuplaşacaklarını, kendilerinin buradan herhangi bir fark ücreti almayacaklarını söyledi.

25 BİN TL KREDİ İMKÂNI

Zor durumdaki esnafa yönelik devletin sağladığı 25 bin TL'lik krediyle ilgili bir sıkıntı olmadığını belirten Elmadağ, "Devlet elinden geleni yaptı. Haziran'da ödenmesi gereken borçlarımız, Temmuz, Ağustos'a yayıldı. 25 bin TL'lik kredi desteği var ancak biz bunun faizsiz olmasını beklerken, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin uyguladığı yıllık yüzde 4.5 faiz uygulanıyor" dedi.

Bu kredinin koronavirüs destekleri dışında da esnaf destek programı kapsamında verildiğini belirten Elmadağ, şunları söyledi: "Esnaf kredi ve kefalet kooperatifinde kaydı olan bankadan kredi çekemiyor. Kefalet kooperatifinde bu nedenle yığılma oluştu. Diyelim ki esnaf kefalette borcun var; ödemelerde gecikme var, o zaman bankaların uyguladığı gibi prosedüre tabi tutuluyorsun ve kredi alamıyorsun. Bu nedenle esnafın yüzde 40'ı, 50'si kredi kullanamıyor. Kefaletler, sicili bozuk olana kredi vermiyor. Bankalar sicil puanını 700'e düşürdüler. Kefil konusunda falan çok zorlamıyorlar. Gerçekte bir işyeri varsa genelde krediyi veriyorlar. Esnaf, kefaletlerden çekerken zorlanıyor."

"TUR ŞİRKETLERİ ALDI; BİZE ULAŞMADI"

Özel okulların ya da anlaşmalı tur şirketlerinin velilerden servis paralarını aldıklarını, kendilerine ödenen bir şey olmadığını, mahsuplaşmayı bu tur şirketlerinin yapacaklarını belirten Elmadağ, "Bu para kullanılacak olsa bile tur şirketinde kalacak. Halbuki verilecekse esnafa verilmeli" dedi. Hükümetin sağladığı KDV tevkifatı kolaylığının da bağlı oldukları tur şirketleri tarafından fiyat indirimi olarak kendilerine yansıtıldığını bu avantajı da yitirdiklerini belirten Elmadağ, şunları söyledi:

"Nisan-mayıs-haziran aylarında 5 bölü 10 oranında tevkifat uygulaması var. Bir iş yaptınız tur firmasına, diyelim ki kamu kurumu personeli taşıyorsunuz. Ay sonunda hak edişiniz oluşuyor, mesela; 10 bin TL. Bunun yüzde 9'unu KDV olarak size ödüyor. Yüzde 9'unu da sizin adınıza vergi dairesine ödüyor devlet. Devlet dedi ki bize, 'tevkifatı kaldırıyoruz. Kesmiş olduğunuz KDV'nin tamamını kendiniz alın sonra mahsuplaşırsınız.' Bunu da mücbir sebep olarak gösterdi. Tur firmaları bize diyorlar ki hizmet bedelini yüzde 10 düşürdüm. Devlet yüzde 9'u verdi. Cebimde tutuyordum, şimdi size ödemek durumundayım ama yüzde 18 KDV'yi düşünce yine elinize 10 bin TL geçecek. Okullar kapalı. Turizm firmaları, devletin esnafa sağlamış olduğu bu desteği kendileri alıyorlar."

SERVİS ESNAFININ TALEPLERİ

Elmadağ talep ve beklentilerini şöyle sıraladı: "Koronavirüsten dolayı zaten 4 tekerin 3'ü yatıyor, biri çalışıyordu. Şimdi de onu durdurmaya çalışıyorlar. Devletin sağladığı desteği kendilerine çevirmeleri ağrımıza gidiyor. İş sıkıntımız var; arabalarımız yatıyor. Eve ekmek götürelim diye uğraşıyoruz. Devlet kurumları tamamen servisi durdular, personel ağırlıklı evden çalışıyor. Ankara'da 7 bin 300 araç var. Tahminimiz çalışan araç 2 bin 500'dür; 5 bini yatıyor. Bu sene okullar açılmazsa eylüle kadar olan süreçte hiçbir gelirim olmadan beklemek durumundayım. Temmuz-Ağustos-Eylül'de borçlarımızı ödeyecek paramız yine yok. Araçlarımızı zaten Ankara dışına çıkaramıyoruz. Borçlar ötelendi ancak faizsiz kredi olabilir, SSK-Bağ-Kur primleri alınmayabilir ya da ödemelerin tamamının eylüle bırakılması gerekir."