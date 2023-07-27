Servis ücretlerine zam geldi mi? 2023 İstanbul'da KM başına servis ücretleri ne kadar olacak?
İstanbul'da servis ücretlerine zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleştirilecek olan UKOME Toplantısı'nda servis fiyatlarına zam konusu da tartışılacak. Bu kapsamda gözler "Servis ücretlerine zam geldi mi, İstanbul servis ücretleri ne kadar?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 güncel KM başına İstanbul servis ücretleri
İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün saat 13.00’da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda servis ücretlerine zam konusu da masaya yatırılacak. Peki, servis ücretlerine zam geldi mi? 2023 İstanbul'da KM başına okul servis ücretleri ne kadar olacak? İşte, konuya dair detaylar...
SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul'da bugün düzenlenen UKOME Toplantısı'ndan servis ücretlerine zam kararı çıkması bekleniyor. Ancak henüz zam gelip gelmediği belli olmadı. Toplantının sona ermesinin ardından okul servis fiyatlarına zam gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
GÜNCEL İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023
0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00
1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00
3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00
5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00
7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00
9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00
11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00
13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00
15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00
17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00
19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00
21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00
23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00
25 km'yi aşan km için 16,61 TL