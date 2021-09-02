Serviste 65 yaş krizi çıktı 0:00 / 0:00

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci servisleriyle ilgili dikkat çeken bir kriz ortaya çıktı. Bu yıl İstanbul'da yüzde 15 zam yapılan öğrenci servislerinde bu kez sürücü açığı sorunu yaşandı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre, servis araçlarını kullanacak şoförler, 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmalı. Ancak sektör temsilcileri, bu madde nedeniyle sürücü bulmakta zorlandıklarını kaydediyor.

"SÜRÜCÜ AÇIĞI SİSTEMİMİZİ DARALTTI"

13 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle okulların uzaktan öğrenime geçtiğini ve bu tarihten sonra oldukça zor bir dönem yaşadıklarını belirten bir sektör temsilcisi, 380 araçlarının olduğunu ve en az 100 sürücüye ihtiyaç duyduklarını söyledi. İlgili birimlerle bu konuyu görüştüklerini belirten sektör temsilcisi, şirketlerinde çalışma sistemlerinin bu nedenle daraldığını kaydetti.

"KAPANMA KORKUSU HAKİM"

Okulların açılmasına 3 gün kala yaşanan sorunu Habertürk'e değerlendiren İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, artan vakalar nedeniyle velilerin hâlâ büyük bir endişe içerisinde olduğunu ve yeni bir kapanma kararı korkusu nedeniyle de öğrenci servislerine başvuruların istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

"BAZI VELİLER SERVİSLERİ İLK AY TERCİH ETMEYECEK"

Öztürk açıklamasında şunları söyledi: "Okulların açık kalıp kalmayacağı endişesi var. Birçok sürücü ve araç sahibi bu yüzden serviste çalışmayı tercih etmiyor. 20 ay gibi bir süre pandemi sorunu ile mücadele ettik. Bu oldukça uzun bir süre. İstanbul'da normalde 25 bin öğrenci servisi çalışmalı. Ancak önümüzdeki günlerde servis sayları ne olacak bilmiyoruz. Bazı veliler okulların gidişatına bakmak için ilk ay çocuğunu servise vermeyecek. Öte yandan sürücü açığı konusunda 65 yaş düzenlemesi de bir sorun bizler için. Zaten sürücü bulmakta zorlanırken bir yandan da bu düzenleme nedeniyle ciddi bir şoför açığı yaşayacağız."

TIR SÜRÜCÜLERİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle tedarik zincirinin en önemli halkası olan nakliye sektörü durma noktasına gelmişti. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 65 yaş üzeri ağır ticari araç sürücüleri için geçici çalışma izni verilmişti.