'Sesler Ülkesi' Süreyya Operası’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, en beğenilen çocuk oyunlarından “Sesler Ülkesi” Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

“Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyun evde, sokakta, okulda, duyduğumuz bütün seslerin ve enstrümanların seslerinin hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini, bizi hayata bağladığını ve bize iyilik neşe getirdiğini anlatıyor. Oyun; oyunculukları, rengarenk dekoru, ışıltılı kostümleriyle çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

REKLAM

Sesler Ülkesi, farklı kültürlerden seslerin ve ritimlerin bir araya gelerek ortak bir dil oluşturduğu evrensel bir masal anlatıyor. Oyun; dostluk, paylaşma ve birlikte üretmenin değerini vurguluyor.

Gizem Padar’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun, 30 Ağustos 2025Cumartesi günü saat 20.00’de Süreyya Operası’nda sahneleniyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” etkinliği çocuklara tiyatroyu sevdirmeyi amaçlıyor. 19 Mayıs Mahallesi, Fikirtepe ve Süreyya Operası’nda sahnelenecek oyunlar, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

SESLER ÜLKESİ (4+ Yaş)