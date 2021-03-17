Seslerinin duyulmasını istiyorlar: Cüce değil kısa boylu 0:00 / 0:00

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Halk arasında cücelik olarak olarak bilinen akondroplazi, 2019’dan bu yana engelli sınıfında yer alıyor. Kağıt üzerinde en az yüzde 40 engelli sayılması gereken akondroplazililer gerçek hayatta bu kanunun uygulanmadığını dile getiriyor.

"YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU VERİLECEK DENDİ AMA..."

Reflekt isimli YouTube kanalında yayınlanan ‘Kısalara Yer Yok’ isimli belgeselde konuşan TikTok fenomeni ve tiyatro oyuncusu Melike Arslan: "Yüzde 40 engelli raporu verilecek dendi ama yasa nerde bilmiyoruz" sözleriyle yasaların uygulanmadığını belirtti.

Akondroplazililerin ülkemizdekinin aksine Avrupa’da pek çok hak ve imkana sahip olduğunu belirten tiyatro oyuncusu Fatih Cömert ise, gerekli raporu alamadıkları için şirketlerin engelli kadrolarından faydalanamadıklarını söyledi.

CÜCE DEĞİL KISA BOYLU

Kendilerine 'cüce' değil 'kısa boylu' denmesi gerektiğini söyleyen akondroplazili bireyler bu konuda herkesin hassas davranması gerektiğini vurguluyor.,