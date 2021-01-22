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Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2020 yılında en çok dinlenen kitaplar listesini paylaştı. Pandemi döneminde en çok dinlenen kitaplar Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi', Sabahattin Ali’nin 'Kürk Mantolu Madonna’sı, Dostoyevski’nin 'Suç ve Ceza'sı oldu.

Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı


Sporda, trafikte, mutfakta, salonda, kısacası evin her yerinde kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Üzerine pandemi sebebiyle evde daha çok vakit geçirmek de eklenince sesli kitaplar artık çok sayıda kişinin hayatının önemli bir parçası haline geldi. Bütün yıl üyelerine sunduğu binlerce sesli kitaplarıyla kullanıcıların özellikle son zorlu dönemde evdeki günlerini keyifle geçirmesini sağlayan Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2020 yılına dair dinleme özetlerini açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu dinleyicilerin de gönlünü çaldı

2020 yılında Türkiye’yi ekranlara kilitleyen yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitapları Dinlebi’deki en çok dinlenen 5 kitaptan 3 tanesinin de yazarı olarak dikkati çekti. Bununla birlikte listede yerli ve yabancı klasiklerin yerini koruduğu görüldü. En çok dinlenen eserler ise sırasıyla; Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi, Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı, Dostoyevski’den Suç ve Ceza, Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Günahın Üç Rengi ve Camdaki Kız oldu.

Kitap dinlemede üstünlük kadınlarda

Kitap dinleme alışkanlığında kadınların üstünlüğü dikkat çekiyor. Geçen yıl Dinlebi üzerinden gerçekleşen tüm kitap dinlemelerinde yüzde 61.7 ile kadınların üstünlüğü ortaya çıktı. Erkekler yüzde 38.3’lük oranla kadın dinleyicilerin gerisinde kaldı. Bununla birlikte en çok dinleyen yaş grubunun ise 35 ila 44 yaş aralığı olduğu öğrenildi. Kitap dinlemenin en çok tercih edildiği saatlerse 22 ila 00.00 arası olarak belirlendi.


Sadece 2020 yılında 250 binden fazla üye kazanan platformda 2 bine yakın sesli içerik yer alıyor. Türkiye’nin öncü sesli kitap platfomlarından olan Dinlebi tarafından açıklanan raporda dikkat çeken diğer satırbaşları ise şöyle…

  • En çok dinlenen kategorilerde ilk sırayı yerli roman aldı, klasikler, öykü, kişisel gelişim ve Dinlebi orijinal kategorisi onları takip etti.
  • En çok kitap dinleyen şehirlerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli geldi.
  • En çok beğeni alan kitaplar arasında Sinan Canan’dan Değişen Beynim, Antoine de Saint-Exupéry’den Küçük Prens, Jean-Christophe Grangé’dan Son Av, Stefan Zweig’dan Amok Koşucusu ve Turgut Özakman’dan Romantika yer aldı.
  • Özellikle pandemi döneminde artış gösteren kitap hediye etme trendinde en çok tercih edilen sesli kitaplar ise Madalyonun İçi, Küçük Prens, Anda Kalmak, Camdaki Kız ve Günahın Üç Rengi oldu.
  • Kullanıcıların sosyal medya hesaplarında paylaşmayı en çok tercih ettiği kitap Kürk Mantolu Madonna oldu. Dinlebi’nin 30 Ağustos’ta seslendirdiği Atatürk’ün Başkumandan Zaferi’nin anlatıldığı Nutuk’tan bölümler de en çok paylaşılan eserler arasında ikinci sırayı aldı.
  • En çok paylaşılan kitaplar; Kürk Mantolu Madonna, 10 Yıla Sığan Dünya: Kurtuluş ve Kuruluş, Küçük Prens, İstanbul Sözleşmesi, Madalyonun İçi oldu.
  • ‘Ortam sesi ekleme özelliği’ de kullanıcıların beğenisini topladı. Ortam seçenekleri arasından ‘Şömine Yanı’ sesi kullanıcıların kitap dinlerken arka fonda duymayı en tercih ettiği seçenek olarak öne çıktı. Onu, dinleyicilere yolculukta olduğu hissini veren “Tren Sesi” takip etti. En çok tercih edilen ortam sesleri ise sırasıyla; Şömine Yanı, Tren Sesi, Yaz Yağmuru, Kucağımda Kedi, Kütüphane oldu.
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