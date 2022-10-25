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Settar Tanrıöğen, 'Kızılcık Şerbeti' ile ekrana dönüyor!

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı yeni dizi “Kızılcık Şerbeti” Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandıracağı Abdullah Ünal karakteriyle ekrana dönüyor

Settar Tanrıöğen, 'Kızılcık Şerbeti' ile ekrana dönüyor!
HABERTURK.COM

Settar Tanrıöğen; eşi Pembe (Sibel Taşçıoğlu), çocukları Fatih (Doğukan Güngör), Mustafa (Emrah Altıntoprak) ve Nursema’ya (Ceren Yalazoğlu Karakoç) bağlı iyi bir aile babası aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Abdullah Ünal karakterine hayat veriyor. Şirketi kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile birlikte yürüten Abdullah, oğlu Fatih’in evliliğiyle yeni bir hayat sınavıyla karşı karşıya kalıyor.

Kızılcık Şerbeti, iki farklı kültürle yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör) ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti”; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

“Kızılcık Şerbeti”nin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, Cuma saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

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